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عبد الواحد السيد يكشف سبب تأخر وصول الأوغندى ترافيس موتيابا

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القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن سبب تأخر وصول الأوغندي ترافيس موتيابا المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة.

وأوضح عبد الواحد السيد أن تأخر وصول موتيابا يأتي بسبب تجديد اللاعب لجواز السفر الخاص به، وشدد على أن الجهاز الإداري على تواصل مستمر مع اللاعب لمتابعة موعد وصوله.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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