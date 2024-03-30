شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الحكم والـ VAR يحرمان الأهلى من ركلة جزاء فى لقاء سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: سيمبا التنزانى والأهلى المصرى

المسابقة: ذهاب دور ربع النهائي من دورى ابطال افريقيا

النتيجة: هدف مقابل لاشيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: توما بونجيل

حكام ال VAR: دحان بيدا

فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة تحكيميا لم ينجح الحكم فى إدارتها بالشكل الجيد نتيجة اختلاف المعايير فى احتساب المخالفات، خاصة داخل مناطق الجزاء، وكانت أبرز حالات المباراة كالآتى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 21 ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب لصالح لاعب الأهلى موديست من لاعب سيمبا رقم 20 للمسك الواضح الحكم يشير باستمرار اللعب على الرغم من وجوده بالقرب من الحدث، والـVAR لم يستدع الحكم وكان يجب عليه أن يستدعيه.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 33 تمركز خاطئ من الحكم نتيجة عدم التحرك الجيد واصطدام الكرة به وتعطيل هجمة لصالح فريق سيمبا.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 75 حالة مهمة جداً خارج منطقة الجزاء ومخالفة واضحة لصالح لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر، الحكم لم يحتسب المخالفة ولم يشهر البطاقة الصفراء نتيجة التهور.

اللياقة البدنية: لياقة بدنية جيدة على مدار شوطى اللقاء، ولكن ينقصه التمركز الصحيح فى بعض الحالات خاصة المناطق القريبة من منطقة الجزاء.

الحكام المساعدون: أجاد كلا المساعدين فى معظم حالات اللقاء وضبط حالات التسلل نتيجة التمركز الجيد والتركيز.

الـVAR: كان لا بد من التدخل فى حالة لاعب مسك لاعب الأهلى موديست داخل منطقة الجزاء ومراجعة الحالة واستدعاء الحكم فيها واحتسابها.