شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة لندن كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 6 لاعبين مصريين في التأهل إلى الدور ربع النهائي بطولة لندن كلاسيك للاسكواش، والتي تقام ببريطانيا خلال الفترة بين 27 مارس الجاري وحتى الأول من أبريل المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 109 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في ختام دور الـ 16 كالتالي:

فوز كريم عبد الجواد على الماليزي إيان يو بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 15-13, 11-9.

فوز نوران جوهر على الكندية هولي نوتون بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-8.

فوز علي أبو العنين على الانجليزي ناثان ليك بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-5.

فوز فيروز أبو الخير على الويلزية إيميلي وايت لوك بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 15-13, 12-10.

فوز مصطفى عسل على الانجليزي نك وال بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-9.

فوز هانيا الحمامي على اليابانية ساتومي واتانابي بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-3.

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربيني كانت قد تأهلت لربع نهائي البطولة خلال مباريات الأمس، وبذلك تضمن مصر 7 مقاعد في ربع النهائي.

وفازت نور الشربيني في دور الـ 16 على الويلزية تيسني إيفانز في دور الـ 16 بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 6-11, 11-6.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية لـ 12 لاعباً ولاعبة، بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: فارس الدسوقي، كريم الحمامي، محمد الشربيني، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، وعلي أبو العنين.

و6 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نور الشربيني، نوران جوهر، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، مريم متولي، وملك خفاجي.