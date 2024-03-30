شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. احتفالات لاعبى الأهلى عقب الفوز على سيمبا وجلسة بين تاو وميكسونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى صورا لاحتفال وتهنئة بين لاعبى الفريق الأحمر عقب الفوز على سيمبا التنزانى، حيث عقد الجنوب أفريقى بيرسى تاو جلسة مع زميلة السابق بالقلعة الحمراء لويس ميكيسونى.

وحقق الأهلي فوزاً ثميناً بهدف نظيف على سيمبا التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الخامسة وبذلك يضع الأهلي قدمه في نصف النهائي البطولة لكن الحسم سيكون في لقاء العودة يوم 5 أبريل المقبل بإستاد القاهرة.

وأدار المباراة الحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل وعلي تقنية الفيديو تواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا وعاونه من مورشيوس أحمد امتياز.

وضم تشكيل الأهلى الرسمي لمباراة سيمبا كلاً من: مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول، مروان عطية، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو وموديست.











