شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الفوز على على سيمبا فى تنزانيا رائع لكننا لم نتأهل بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سعادته بالفوز الذي ‏حققه الفريق على سيمبا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد بنيامين مكابا بدار السلام في ‏تنزانيا، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.‏

وقال كولر فى المؤتمر الصحفى: "سعداء جدا بالفوز الذي حققه الفريق اليوم.. نعلم من البداية أنها مباراة صعبة ‏للغاية بسبب قوة المنافس وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في تنزانيا، إلى جانب الضغوط ‏الكبيرة التي تعرض لها لاعبو الفريق، لاسيما اللاعبون الدوليون الذين سافروا مع بعثة الأهلي ‏بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب مباشرة بدون فترة استشفاء".‏

وتابع: "الأهلي لم يتأهل حتى الآن وهناك مباراة عودة يجب أن يستعد لها ‏الفريق جيدا من الآن"، مطالبا جميع عناصر الفريق ببذل المزيد من الجهد خلال مواجهة ‏الإياب يوم 5 أبريل المقبل.‏

وأشار كولر إلى أن الإصابات جزء من كرة القدم، وأن الجهاز الفني يخطط جيدا لتجهيز كل ‏اللاعبين بنفس المستوى الذي يساعد الجميع على تعويض أي غياب في صفوف الفريق. ‏وأكد المدير الفني أن محمد مجدي أفشة أدى دورا مميزا سواء على المستوى الهجومي أو ‏الدفاعي.‏

وكان حقق الأهلي فوزاً ثميناً بهدف نظيف على سيمبا التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الخامسة، وبذلك يضع الأهلي قدمه في نصف النهائي البطولة لكن الحسم سيكون في لقاء العودة يوم 5 أبريل المقبل بإستاد القاهرة.

وأدار المباراة الحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل وعلي تقنية الفيديو تواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا وعاونه من مورشيوس أحمد امتياز.