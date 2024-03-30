شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 29/ 3/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 29/ 3/ 2024 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. تعطل مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحى لتمديد تعاقده والسر فى الزمالك، وعلي جبر معروض على الزمالك في صفقة انتقال حر.. وجوميز يحسم الصفقة.
تعطل مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحى لتمديد تعاقده والسر فى الزمالك
تعطلت مفاوضات إدارة نادي بيراميدز مع رمضان صبحي لاعب الفريق والمتعلقة بتمديد تعاقده ليستمر في النادي السماوي لمدة 4 سنوات مقبلة تبداً من الموسم الجديد.
علي جبر معروض على الزمالك في صفقة انتقال حر.. وجوميز يحسم الصفقة
عرض أحد وكلاء اللاعبين المدافع الدولي علي جبر لاعب فريق بيراميدز، علي ادارة نادي الزمالك، من أجل ضمه في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري.
الزمالك مهدد بإيقاف القيد من جديد نهاية أبريل المقبل
يواجه نادى الزمالك خطر إيقاف القيد مجدداً يوم 30 أبريل المقبل،بسبب مستحقات البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الأسبق للقلعة البيضاء،حيث أصبح مسئولي النادى الأبيض مطالبين بالتوصل إلى حل ودى مع المدرب لسداد مستحقاته قبل هذه المدة.
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر بعد غدا الأحد ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية،في لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن الفوز لتأمين موقفه في مباراة العودة سوم 7 أبريل المقبل.
جوميز يكتفى بالفقرات البدنية فى تدريب الزمالك استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الاكتفاء بالفقرات البدنية خلال مران اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن سبب تأخر وصول الأوغندي ترافيس موتيابا المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة.
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