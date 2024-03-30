شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 29/ 3/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 29/ 3/ 2024 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. تعطل مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحى لتمديد تعاقده والسر فى الزمالك، وعلي جبر معروض على الزمالك في صفقة انتقال حر.. وجوميز يحسم الصفقة.

تعطل مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحى لتمديد تعاقده والسر فى الزمالك

تعطلت مفاوضات إدارة نادي بيراميدز مع رمضان صبحي لاعب الفريق والمتعلقة بتمديد تعاقده ليستمر في النادي السماوي لمدة 4 سنوات مقبلة تبداً من الموسم الجديد.

علي جبر معروض على الزمالك في صفقة انتقال حر.. وجوميز يحسم الصفقة

عرض أحد وكلاء اللاعبين المدافع الدولي علي جبر لاعب فريق بيراميدز، علي ادارة نادي الزمالك، من أجل ضمه في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري. الزمالك يجس نبض الاتحاد السكندرى فى صفقة مابولولو وضع مسئولو نادى الزمالك، الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى على خريطة التعاقدات فى الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد إعجاب البرتغالى جوميز بقدراته وإمكانياته الفنية والبدنية وقدرته على التسجيل من أنصاف الفرص .

الزمالك مهدد بإيقاف القيد من جديد نهاية أبريل المقبل

يواجه نادى الزمالك خطر إيقاف القيد مجدداً يوم 30 أبريل المقبل،بسبب مستحقات البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الأسبق للقلعة البيضاء،حيث أصبح مسئولي النادى الأبيض مطالبين بالتوصل إلى حل ودى مع المدرب لسداد مستحقاته قبل هذه المدة. ملامح قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر بالكونفدرالية يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر بعد غدا الأحد ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية،في لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن الفوز لتأمين موقفه في مباراة العودة سوم 7 أبريل المقبل.

جوميز يكتفى بالفقرات البدنية فى تدريب الزمالك استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر