أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 / 3 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 / 3 / 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يهزم سيمبا بهدف كوكا فى تنزانيا ويضع قدماً فى نصف نهائى دوري الأبطال.

الأهلى يهزم سيمبا بهدف كوكا فى تنزانيا ويضع قدماً فى نصف نهائى دوري الأبطال

حقق الأهلي فوزاً ثميناً بهدف نظيف على سيمبا التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

تأجيل مباريات الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز لمدة 3 أيام

تقرر تأجيل مباريات الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز لمدة ثلاثة أيام، لتقام أيام 3 - 4 - 5 أبريل الحالي.

حسين الشحات يستمر فى صدارة هدافى دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على سيمبا

يستمر حسين الشحات لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، فى صدارة ترتيب هدافى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد مواجهة سيمبا التنزاني، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

تحديد موعد الاجتماع الفنى لمباراة مودرن فيوتشر والزمالك

يُعقد في السابعة والنصف مساء غداً السبت، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد السلام في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

علي جبر معروض على الزمالك في صفقة انتقال حر.. وجوميز يحسم الصفقة

عرض أحد وكلاء اللاعبين المدافع الدولي علي جبر لاعب فريق بيراميدز، علي ادارة نادي الزمالك، من أجل ضمه في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري.

تعطل مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحى لتمديد تعاقده والسر فى الزمالك

تعطلت مفاوضات إدارة نادي بيراميدز مع رمضان صبحي لاعب الفريق والمتعلقة بتمديد تعاقده ليستمر في النادي السماوي لمدة 4 سنوات مقبلة تبداً من الموسم الجديد.

غياب الموانى والدح عن الإسماعيلى أمام سموحة وعودة محمد حسن

خرج على المواني وعبد الرحمن الدح ثنائي فريق الكرة الأول بالإسماعيلي من حسابات الجهاز الفني في مواجهة سموحة المقررة يوم الأحد المقبل لحساب منافسات الأسبوع السابع عشر من الدورى الممتاز.