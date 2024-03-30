شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات فنية خاصة من جوميز لمحمود علاء استعدادا لمودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات فنية خاصة لمحمود علاء مدافع الفريق خلال مران الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث المدير الفني مع محمود علاء بشأن بعض التعليمات المطلوب تنفيذها خلال المران بشأن واجبات مركزة، مؤكدا ثقته الكاملة في قدراته.

وركز الجهاز الفني على الشق البدني في بداية المران، بعدها بدأ الفريق في تنفيذ الفقرات الفنية استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة.

فيما خاض محمد أشرف "روقا" تدريبات تأهيلية، وأدى "روقا" الجزء الأول من برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم، قبل خوض تدريبات تأهيلية في أرض الملعب بالركض الخفيف، بجانب تدريبات أخرى متنوعة تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت، في ظل الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.