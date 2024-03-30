شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة العودة إلى القاهرة بعد الفوز على سيمبا بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة النادي الأهلي منذ قليل العاصمة التنزانية دار السلام بعد الفوز على سيمبا بدوري أبطال أفريقيا، حيث غادرت البعثة ملعب المباراة بعد انتهاء اللقاء مباشرة، وتوجهت إلى المطار لبدء رحلة العودة إلى القاهرة.

وحقق الأهلي فوزاً ثميناً بهدف نظيف على سيمبا التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الجمعة، بملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الخامسة، وبذلك يضع الأهلي قدمه في نصف النهائي البطولة لكن الحسم سيكون في لقاء العودة يوم 5 أبريل المقبل باستاد القاهرة.

وأدار المباراة الحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل، وعلى تقنية الفيديو تواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا، وعاونه من مورشيوس أحمد امتياز.

وضم تشكيل الأهلى الرسمي لمباراة سيمبا كلاً من: مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول، مروان عطية، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو، وموديست.