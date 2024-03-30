شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي والزمالك فى أولى مباريات نصف نهائى دورى الطائرة رجال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك من تحقيق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما على صالة تحيا مصر بمدينة 6 أكتوبر، في أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الممتاز، والذي يقام بنظام البلاي أوف 3.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:
25/21
21/25
25/23
25/15
على الجانب الآخر، فاز الأهلي على نظيره سبورتنج في المباراة الأولى من نصف نهائي الدوري الممتاز بنتيجة 3/0، في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:
25/19
25/21
25/21
ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية من البلاي أوف 3 مساء السبت، و في حالة اللجوء لمباراة فاصلة ستقام الإثنين المقبل.
وكان فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي استطاع التأهل لنهائي بطولة الدوري الممتاز بعدما تخطى سبورتنج بنتيجة 2/0، بمجموع المباراتين.
وتمكنت سيدات فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك من التأهل إلى نهائي الدوري الممتاز بعد الفوز على سموحة بنتيجة 2/0 بمجموع المباراتين أيضًا، ليضرب موعدًا مع الأهلي في النهائي. ويعتبر الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري سيدات الكرة الطائرة.
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