شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة الجودو.. شد كافة عضلات الجسم وتعمل على يقظة الفكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم".. عبارة دائما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد. فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

رياضة اليوم التى سنعدد فوائدها هى الجودو، والتى تمارس بشكل كبير، وتمتلك مصر عددا من نجومها وأبرزهم رمضان درويش.

الجودو هي رياضة للجميع، توفر التوازن الحقيقي، كما أنها نشاط للاسترخاء والمتعة، وتعتبر نظاماً قائماً على التبادل والتقدم. يتم تعلمها بشكل تدريجي وفقاً لقدرات الفرد، مما يسمح لكل فرد بالتطور بالسرعة التي تناسبه.

واهم فوائد لعبة الجودو

1-شد كافة عضلات الجسم .

2- تزيد من التنمية العقلية .

3- تعمل على يقظة الفكر.

4-الدفاع عن النفس.

5-تساعد فى تحمل أعباء الحياة.

6-الدفاع عن النفس.

7-صلابة التصميم.