الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
تشيلسي - بيرنلي 19:00
توتنهام - لوتون 19:00
أستون فيلا - وولفرهامبتون 21:30
برينتفورد - مانشستر يونايتد 00:00
الدوري الألماني
ميونيخ - دورتموند 21:30
فالنسيا - مايوركا 21:30
برشلونة - لاس بالماس 00:00
نابولي - أتلانتا 15:30
لاتسيو - يوفنتوس 21:00
فيورنتينا - ميلان 23:45
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