الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

- بيرنلي 19:00

توتنهام - لوتون 19:00

أستون فيلا - وولفرهامبتون 21:30

برينتفورد - مانشستر يونايتد 00:00

الدوري الألماني

ميونيخ - دورتموند 21:30

فالنسيا - مايوركا 21:30

- لاس بالماس 00:00

نابولي - أتلانتا 15:30

لاتسيو - يوفنتوس 21:00

فيورنتينا - ميلان 23:45

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا