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الامارات | تشابي ألونسو يُحبط كبار أندية أوروبا

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر المدرب الإسباني تشابي ألونسو الاستمرار في منصب المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، متصدر ترتيب الدوري الألماني، في الموسم المقبل. وقال ألونسو في مؤتمر صحافي عقده أمس: هذا هو المكان المناسب بالنسبة لي، سأستمر مع ليفركوزن.

ويشكل هذا الأمر إحباطاً كبيراً لكبار أندية أوروبا، خصوصاً وريال مدريد اللذين أجريا اتصالات مكثفة في الفترة السابقة من أجل التعاقد مع ألونسو، الذي سبق أن لعب للفريقين من قبل.

ويبحث ليفربول عن مدرب جديد، بسبب قرار مدربه الألماني الحالي يورغن كلوب الرحيل نهاية الموسم الحالي، كما أن يسعى إلى إيجاد بديل لمدربه الحالي الإيطالي أنشيلوتي. وتحت قيادة ألونسو، يتربع ليفركوزن على قمة الدوري الألماني بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه، بايرن ميونيخ.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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