الامارات | تشابي ألونسو يُحبط كبار أندية أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر المدرب الإسباني تشابي ألونسو الاستمرار في منصب المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، متصدر ترتيب الدوري الألماني، في الموسم المقبل. وقال ألونسو في مؤتمر صحافي عقده أمس: هذا هو المكان المناسب بالنسبة لي، سأستمر مع ليفركوزن.

ويشكل هذا الأمر إحباطاً كبيراً لكبار أندية أوروبا، خصوصاً ليفربول وريال مدريد اللذين أجريا اتصالات مكثفة في الفترة السابقة من أجل التعاقد مع ألونسو، الذي سبق أن لعب للفريقين من قبل.

ويبحث ليفربول عن مدرب جديد، بسبب قرار مدربه الألماني الحالي يورغن كلوب الرحيل نهاية الموسم الحالي، كما أن ريال مدريد يسعى إلى إيجاد بديل لمدربه الحالي الإيطالي أنشيلوتي. وتحت قيادة ألونسو، يتربع ليفركوزن على قمة الدوري الألماني بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه، بايرن ميونيخ.