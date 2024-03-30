أبرز غيابات بروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، غياب الهداف دونييل مالين والحارس جريجور كوبيل عن مباراة الفريق الهامة أمام بايرن ميونخ المقرر إقامتها اليوم السبت.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، حيث تقام المباراة على ملعب "أليانز أرينا".



وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحقوق الحصرية لبطولة الدوري الألماني في الشرق الأوسط، وسوف يتم نقل مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند من خلالها على قناة Bein Sports HD 5.

غيابات بروسيا دورتموند

وكتب النادي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) :" دونييل مالين لن يسافر مع الفريق إلى ميونخ، تعرض اللاعب الهولندي لإصابة في الفخذ في المباراة الدولية التي أقيمت يوم الثلاثاء، وبالتالي لن يكون متاحا لخوض مباراة بايرن ميونخ".

وتعرض الهولندي الدولي مالين للإصابة في المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام نظيره الألماني 1 / 2 .

ويتصدر مالين ونيكلاس فولكروج هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا.

في الوقت نفسه، يغيب كوبيل بسبب المرض، وفقا لما ذكره النادي.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت شبكة "سكاي" إنه ترك مران الفريق قبل المران الأخير اليوم الجمعة بسبب عسر هضم.

ولم يتغلب دورتموند على بايرن ميونخ في الدوري منذ عام 2018.

ويحتل دورتموند المركز الرابع في جدول الترتيب، وسيكون هدف الفريق الرئيسي هو احتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.