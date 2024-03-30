غيابات برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل برشلونة مع نظيره لاس بالماس، اليوم السبت الموافق 30 مارس 2024 ، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني 2024/2023.

ويدخل برشلونة تهديداً بغياب بعض لاعبيه في مباراة قادش إذا حصلوا على بطاقة صفراء في مباراة لاس بالماس.

اللاعبون المهددون هم: جواو كانسيلو، روبرت ليفاندوفسكي، روميو، إنيغو مارتينيز، وكريستنسن

ولا يزال غير واضح ما إذا كان الثنائي كريستنسن وروبرت ليفاندوفسكي سيشاركان في المباراة أمام بالماس بسبب الآلام التي كانا يعانيان منها في الفترة الأخيرة.

وكشفت رابطة الدوري الإسباني، عن حكم مباراة برشلونة ولاس بالماس، التي ستقام يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 30 من الليغا.

وقررت الرابطة تعيين الحكم ” ماتيو بوسكيتس فيرير ” لإدارة لقاء البارسا ولاس بالماس.

كما تم تعيين “بريتو إجليسياس” حكمًا لتقنية الفيديو.