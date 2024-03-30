شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يزور أحمد رفعت قبل خروجه من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، عن نية مجلس إدارة نادي الزمالك فى زيارة أحمد رفعت صانع ألعاب فيوتشر، وذلك بعد الوعكة الصحية التى مر بها اللاعب مؤخراً.

وقال هيثم عرابي، فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، إنه تلقى اتصالاً من أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، وقال له "أنا وحسين لبيب ومجموعة من مجلس إدارة الزمالك نريد زيارة أحمد رفعت".

وكان أحمد رفعت قد تم نقله مؤخراً إلى أحد مستشفيات القاهرة، وذلك بعد استقرار حالته الصحية، عقب خضوعه للعلاج منذ بداية شهر رمضان فى أحد مستشفيات الإسكندرية على إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وتعرض أحمد رفعت لحالة إغماء مفاجئ خلال مشاركته مع فريقه في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري، وسقط على الأرض دون أي تدخل، ما أثار حالة من الرعب بين زملائه، وتدخل المسعفين في محاولة لإنقاذه لكن دون جدوى.

وتم نقل أحمد رفعت إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث تعرض لعملية إنعاش للقلب، الذي توقف لقرابة الساعة والنصف، قبل أن يعود مجدداً إلى النبض وتم وضع اللاعب بالعناية المركزة فترة طويلة للإطمئنان على استقرار حالته.