شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الزمالك.. حسم لقب الدورى بفارق هدف واحد موسم 77 / 78 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نادى الزمالك من أكثر الأندية العربية شعبيةً من المحيط إلى الخليج، بل إن جماهيريته تصل إلى كافة أنحاء القارة الأفريقية، وفى سلسلة "ملعب الزمالك" التى يقدمها الخليج 365 طوال أيام شهر رمضان الكريم نستعرض أشهر تتويجات الفارس الأبيض بالبطولات.

واحدة من أهم وأشرس ألقاب الدورى التي حصل عليها الزمالك على مدار تاريخه، وتحديدا موسم 77 / 78، والذى حسمه الزمالك بفارق هدف وحيد عن غريمه التقليدي الأهلي.

الزمالك حقق الفوز في آخر مباراة بالدوري على الإسماعيلي بثنائية، في الوقت الذي فاز فيه الأهلي على المحلة برباعية نظيفة لم تكن حاسمة لحصد لقب الدوري لصالح الأهلي.

تساوى الفريقان فى النقاط بنهاية المباراتين الأخيرتين، حيث جمع الأهلي والزمالك 41 نقطة لكل منهما، ولكن تم منح اللقب للأبيض بعدما تفوق على الأحمر بفارق هدف، حيث كانت اللوائح تنص على فارق الأهداف وليس المواجهات المباشرة.

الزمالك أحرز 41 هدفا واستقبل مرماه 7، فيما أحرز لاعبو الأهلي 41 هدفا واستقبل مرماه 8، الطريف أن مباراة الأهلي والمحلة الأخيرة في الدورى والتي فاز بها الأهلي 4/0 ، تم أحراز هدفا خامسا للأهلي ولكن الحكم لم يحتسبه ليتم منح الزمالك لقب الدورى هذا الموسم.