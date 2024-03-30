7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 30 مارس 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على سيمبا التنزاني فى دوري الأبطال، اتحاد الكرة يدرس اقتراحاً بتجديد عقد بيريرا فى لجنة الحكام.

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على سيمبا التنزاني بدوري الأبطال

وصلت بعثة النادي الأهلي، منذ قليل، إلى القاهرة قادمة من تنزانيا بعد الفوز على سيمبا بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، بملعب بنجامين مكابا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، اقتراحا بتجديد عقد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالجبلاية موسما جديدا حيث ينتهى عقد الخواجة مع نهاية شهر مارس الجارى ، حيث كان قد تم التعاقد معه العام الماضى خلفا للإنجليزى مارك كلاتنبرج.

خضع حسين الشحات وأنتوني موديست، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، لاختبار كشف المنشطات عقب انتهاء مباراة الأهلي ‏أمام سيمبا، التي أقيمت مساء أمس، الجمعة، على ملعب بنجامين مكابي في دار السلام بتنزانيا.‏

حدد أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، يوم 6 أبريل المقبل موعدا لمعسكر الفراعنة الصغار استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، والتي تقام الشهر المقبل بالجزائر.

يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة ايهاب جلال تدريباته اليوم السبت استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غداً الاحد على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

مجلس الزمالك يزور أحمد رفعت قبل خروجه من المستشفى

كشف هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، عن نية مجلس إدارة نادي الزمالك فى زيارة أحمد رفعت صانع ألعاب فيوتشر، وذلك بعد الوعكة الصحية التى مر بها اللاعب مؤخراً.