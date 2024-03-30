شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعيد خدمات محمد دبش قبل مواجهة الاتحاد بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد النادي المصري خدمات لاعبه محمد دبش، مدافع الفريق، وذلك بعد تعافيه من إصابة أربطة الركبة التى حرمته من المشاركة مع الفريق لأكثر من شهرين.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الاتحاد السكندري فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة دوري nile.

وتقدم المصرى إلى المركز الأول وصدارة جدول مسابقة الدورى بعدما حصد 27 نقطة، عقب خوض 14 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر ثلاث مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر.

من ناحية أخرى، انتظم كل من، محمد الشامي، والتونسي معتز زدام لاعبا النادي المصري، في معسكر الفريق البورسعيدي المقام بالقاهرة، وذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس عاصمة مصر، كما انتظم أيضاً، ثنائي المنتخب الأوليمبي أحمد عيد ومحمد طارق بعد عودتهما من المملكة العربية السعودية عقب مشاركتهما في بطولة غرب آسيا.