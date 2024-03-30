غيابات ريال مدريد عن مواجهة بلباو في الدوري الإسباني

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الميرنجي، لمواجهة أتلتيك بلباو.

ومن المقرر إقامة مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو، مساء غد الأحد، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ويغيب عن الملكي خلال مواجهة بلباو، كل من: فينيسيوس جوينور بداعي الإيقاف، ودافيد ألابا وتيبو كورتوا، بداعي الإصابة.

بينما شهدت قائمة الميرنجي عودة المدافع البرازيلي إيديو ميليتاو، بعد غياب طويل بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي مطلع الموسم الحالي.

اقرأ أيضًا: ليفاندوفيكسي يحسم موقفه من عروض السعودية

قائمة ريال مدريد لمواجهة بلباو بـ الدوري الإسباني:

الحراس: أندري لونين – كيبا أريزابالاجا – فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارباخال – إدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلام ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولير.

الهجوم: رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد، يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة وبفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بلباو المركز الرابع برصيد 56 نقطة.