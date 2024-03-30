التعادل الإيجابي يحسم موقعة تشيلسي وبيرنلي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مواجهة تشيلسي أمام بيرنلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



تقدم تشيلسي في النتيجة من خلال كول بالمر في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

بينما تعادل جوش كولين لبيرنلي في الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني، فيما عاد تشيلسي للتقدم مرة أخرى من خلال بالمر في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وتدارك دارا أوشي التعادل لبيرنلي في الدقيقة 81، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.

وشهدت المباراة حصول لورينز أسيجنون على بطاقة حمراء في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، ليكمل بيرنلي ما تبقى من أوقات المباراة بعشرة لاعبين.

ووصل تشيلسي للنقطة 40 في المركز الحادي عشر، بينما ارتفع بيرنلي رصيده للنقطة 18 في المركز ال 19 من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وبدأ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتشيلسي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو، و بادياشيل، وديساسي، وكوكوريا.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، وكايسيدو، وجالاجير.

الهجوم: بالمر، ةمودريك، ووجاكسون.