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ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أماملاس بالماس

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ياسر رشاد - القاهرة - يقود المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تشكيل أمام لاس بالماس في المواجهة المقررة بينهما  مساء اليوم السبت  على ملعب "مونتجويك" في إطار منافسات الجولة الثلاثين من "الليجا".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 64 نقطة، خلف المتصدر (72 نقطة) بينما يمتلك لاس بالماس 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

تشكيل برشلونة أمام لاس بالماس

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، جوندوجان، روبيرتو.

خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، لامين يامال.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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