شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 30/ 3/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، السبت، الموافق 30/ 3/ 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها.. جوميز: مودرن فيوتشر منافس قوى ومنظم.. ورفضت المعسكر المغلق بسبب شهر رمضان، و10 لاعبين يغيبون عن الزمالك فى مباراة فيوتشر بالكونفدرالية غداً.

قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر فى الكونفدرالية.. استبعاد محمود علاء ونداى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر، فى ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد باستاد السلام.

10 لاعبين يغيبون عن الزمالك فى مباراة فيوتشر بالكونفدرالية غداً

يغيب 10 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً، الأحد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وجاءت قائمة الغيابات كالتالى..

عمر جابر: نثق فى تقديم مباراة كبيرة أمام مودرن فيوتشر

قال عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الأحد باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مهمة للنادي وللاعبين والجهاز الفني.

الزمالك بالزى التقليدى فى مواجهة مودرن فيوتشر غدا بربع نهائى الكونفدرالية