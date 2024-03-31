شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلى يخسرن من سبورتنج فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرالفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي أمام فريق سبورتنج، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز سبورتنج بنتيجة 91-83.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة السابقة على فريق سموحة بنتيجة 85-51.