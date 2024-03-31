برشلونة وصفقة المليار.. هل يعود للوقوف في وجه الريال؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من برشلونة: تقوم فلسفة نادي برشلونة منذ سنوات بعيدة على الاستثمار في مواهب أكاديمية "لاماسيا"، ولكن في عصر الاحتراف لا يمكنك أن تستمر في قلب المنافسة الحقيقية على البطولات دون شراء أفضل اللاعبين.

ويعاني برشلونة من مشكلات مالية لا حصر لها، مما جعله يبتعد خلال السنوات الأخيرة عن دائرة المنافسة الحقيقية على دوري الأبطال الأوروبي، مما جعل المنافس التاريخي ريال مدريد يبدو وكأنه اللاعب الوحيد على الساحة، فارضاً سطوته على المستويات كافة.

ووفقاً لتقارير اسبانية فإن إدارة نادي برشلونة تتحرك حالياً لاتخاذ قرار تاريخي يتعلق بصفقة ضخمة تتجاوز قيمتها مليار يورو، في حيث كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن برشلونة تلقى عرضاً من شركة بوما لتصنيع قميصه مقابل 100 مليون يورو سنوياً، قابلة للزيادة إلى 120 مليون يورو وفقاً لنسبة مبيعات القمصان.

100 مليون الآن

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر من النادي، أن الشركة الألمانية تحفز البارسا أيضا بصرف 100 مليون يورو مقدما، على أن تكون مدة التعاقد 10 سنوات، ويبدو أن الاتجاد العام داخل النادي هو فسخ التعاقد مع شركة نايكي، والذي يمتد حتى صيف 2026 مع إمكانية التمديد حتى عام 2028.

50 مليون يورو

وأشار إلى أن البارسا يحصل حاليا على مبلغ يتراوح من 42 إلى 52 مليون يورو سنويا من تعاقده مع نايكي التي خصمت بعض المبالغ المتعلقة بالحوافز بسبب ابتعاد برشلونة عن الفوز بالبطولات في السنوات الأخيرة.

يذكر أن الإيراد السنوي من نايكي يزيد إلى 66 مليون يورو شاملة نسبة مبيعات القمصان، وأكدت الصحيفة المقربة من برشلونة أن العلاقة مع شركة نايكي متوترة للغاية، واتجهت للمحاكم بعدما أعلن خوان لابورتا رئيس النادي فسخ التعاقد ومنح الشركة 45 يوما للحصول على تعويض مالي".

وتنتظر إدارة برشلونة قرار القضاء بشأن هذا النزاع الدائر، والذي قد يؤدي إلى إنهاء العلاقة مع نايكي في عام 2025.

قمصان 2024 - 2025

من جانبها، مارست شركة نايكي ضغوطا على النادي بتأكيدها أنها بدأت بالفعل تصنيع قمصان الموسم الجديد 2025-2024 بينما يحتفظ برشلونة بمخاطبات رسمية بشأن الرغبة في فسخ التعاقد منذ يونيو 2023.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن برشلونة أجرى دراسة اقتصادية لإنتاج قميصه في الموسم المقبل بدون علامات تجارية، في ظل الاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيس النادي، على أن يبدأ التعاقد مع بوما اعتبارا من موسم 2026-2025.

