اليابان تفوز على كوريا الشمالية بقرار تأديبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إعلان فوز المنتخب الياباني على نظيره الكوري الشمالي بعد أن ألغت بيونجيانج المباراة بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2026، والتي كانت مقررة في عاصمة كوريا الشمالية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأفاد الاتحاد الياباني لكرة القدم بأن المنتخب الياباني اعتبر فائزا بنتيجة 3 - 0 على نظيره الكوري الشمالي، حيث أبلغته اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي «الفيفا» أن كوريا الشمالية انسحبت من المباراة.

وبعد الحصول على 12 نقطة من 4 مباريات ضمنت اليابان التأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية.