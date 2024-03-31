اليابان تفوز على كوريا الشمالية بقرار تأديبي

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وأفاد الاتحاد الياباني لكرة القدم بأن المنتخب الياباني اعتبر فائزا بنتيجة 3 - 0 على نظيره الكوري الشمالي، حيث أبلغته اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي «الفيفا» أن كوريا الشمالية انسحبت من المباراة.
وبعد الحصول على 12 نقطة من 4 مباريات ضمنت اليابان التأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية.
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