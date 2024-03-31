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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح المهاجم عبد الرزاق حمد الله الأفضل خلال 2024، من ناحية الإسهام التهديفي مع ناديه عبر كل البطولات، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، والصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، ولكل منهما 6 إسهامات تهديفية.

وأحرز المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفا وصنع آخر، خلال مباراة فريقه الاتحاد أمام ضيفه الفيحاء، الجمعة، ضمن الجولة الـ25 من منافسات دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز اتحادي بـ(3-1).

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثالث، وتجمد رصيد الفيحاء عند 32 نقطة بالمرتبة الثامنة.

وعزز مهاجم الاتحاد من مكانته ضمن أفضل الهدافين في تاريخ الدوري السعودي، إذ يعتلي هذه اللائحة المهاجم السوري عمر السومة، الذي أحرز 144 هدفا خلال 180 مباراة خاضها ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، ثم يأتي عبد الرزاق حمد الله ثانيا بـ128 هدفا في 133 مباراة، ثم ناصر الشمراني الذي هز الشباك 126 مرة خلال 220 لقاء.

ويعد المهاجم الأكثر في الإسهام التهديفي (148)، منذ أول مشاركة له في دوري روشن السعودي، إذ أحرز النجم المغربي 128 هدفا، وقدم 20 تمريرة حاسمة.

سباق الهدافين

يحتل عبد الرزاق حمد الله المركز الثالث في سباق الهدافين ببطولة دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي، ويمتلك في رصيده 18 هدفا، فيما يتصدر رونالدو اللائحة بـ23 هدفا، بفارق 3 أهداف عن ميتروفيتش.

وكان الاتحاد تعاقد مع المهاجم الهداف بداية العام قبل الماضي 2022، بعد مسيرة حافلة للاعب مع نادي النصر، أحرز خلالها 112 هدفا في 108 مباريات.

وواصل اللاعب تألقه في الملاعب السعودية بعد الانتقال إلى «العميد»، محرزا 63 هدفا في 77 مباراة عبر كل البطولات، مع تقديمه 8 تمريرات حاسمة.

وينتهي عقد حمد الله مع الاتحاد في يونيو 2024، علما بأن اللاعب تبلغ قيمته السوقية الحالية 2.8 مليون يورو، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

أفضل الهدافين في تاريخ الدوري السعودي