اخبار الرياضه

الامارات | هدف راموس يعيد إشبيلية إلى درب الانتصارات

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن هدف راموس يعيد إشبيلية إلى درب الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل المدافع المخضرم سيرجيو راموس هدفاً في بداية المباراة منح به فريق إشبيلية فوزاً ثميناً خارج ملعبه أمام خيتافي بالجولة الـ30 من لكرة القدم.

على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز سجل إشبيلية هدف الفوز المباغت في الدقيقة الخامسة عن طريق سرجيو راموس، الذي تلقى كرة عرضية أمام المرمى ليطلق تسديدة قوية تسكن الشباك.

وكان الهدف أفضل احتفال لراموس، الذي أتم عامه الـ38.

وبهذا الفوز، السابع خلال الموسم، يعود الفريق الأندلس إلى درب الانتصارات بعد تعثره في الجولتين الماضيتين (خسارة وتعادل) ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ14.

في المقابل تجمد رصيد خيتافي عند 38 نقطة في المركز العاشر بعدما تلقى الخسارة العاشرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا