شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على مودرن فيوتشر فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، امام مودرن فيوتشر، والتى تقام فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.55 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لمودرن فيوتشر 7.88 مليون يورو.

وتصدر نادي الزمالك مجموعته بعد منافسه مع فريق أبو سليم الليبي الذي يأتي في المركز الثاني ليحسم الأبيض صدارة المجموعة الثانية لصالحه.

حل فريق فيوتشر في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في لقاء.

أما عن مشوار فيوتشر في البطولة فقد فاز على الهلال الليبي بخماسية نظيفة، كما تعادل مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادل فيوتشر مع اتحاد العاصمة الجزائري 0-0، كما خسر مودرن فيوتشر من اتحاد العاصمة بنتيجة 1-0، وفاز فيوتشر بنتيجة 2-1 على الهلال الليبي، وفاز فيوتشر بنتيجة 1-0 سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.