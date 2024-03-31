الامارات | "الباشا" يحرز لقب كأس "مارس" للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق الباشا بطلا لبطولة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية لشهر مارس 2024 بعد فوزه بالهدف الذهبي على فريق الحبتور في المباراة النهائية التي انتهى وقتها الاصلي بالتعادل بخمسة اهداف لكل منهما. وعلى كأس الترضية "البطولة الفرعية "التي سبقت المباراة النهائية حقق فريق نيوايدج الفوز على منافسة فريق "ذئاب دبي" وبنتيجة 6 اهداف مقابل 4. وعقب المباراة قام هوانغ شيانين مدير المشروعات في شركة "تشاينا رايلواي" بتكريم الفائزين.