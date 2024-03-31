الامارات | ميندي يقترب من قيادة الأهلي السعودي في ديربي مدينة جدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إعلامي أن السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي السعودي لكرة القدم، اقترب من قيادة الفريق في مباراته أمام اتحاد جدة المقرر إقامتها غدا الاثنين في الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن (الدوري السعودي للمحترفين).

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «الرياضية» السعودية كان ميندي غاب عن صفوف السنغال في مباراتي الجابون وبنين خلال أيام فيفا الماضية بسبب إصابة في يده اليمنى.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن ميندي يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف، ويُتوقَّع أن يقود الأهلي أمام الاتحاد في ديربي جدة، غدا الإثنين.

وكان الحارس غاب عن لقاء الاتفاق، يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، الذي انتهى بالتعادل 2ـ2.

يشار إلى أن ميندي لعب 26 مباراةً مع الأهلي الموسم الجاري، بواقع 24 في دوري «روشن»، ومواجهتين في كأس الملك.