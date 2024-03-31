اخبار الرياضه

ليفربول يتعادل مع برايتون في الشوط الأول

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل مع برايتون ألبيون بهدف لمثله في الشوط الأول خلال المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد في الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الممتاز.

أحرز داني ويلباك لاعب برايتون الهدف الأول مبكرا في الدقيقة الثانية قبل أن يرد الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول بهدف التعادل ذلك في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.

احتفال لويس دياز

ويشارك محمد صلاح مع ليفربول اساسيا منذ بداية اللقاء ويقدم مستوى جيد، واهدر "مو" 3 فرص خلال الشوط.

موقف ليفربول وبرايتون في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 64 نقطة خلف آرسنال المتصدر بفارق الأهداف فيما يحتل برايتون المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا