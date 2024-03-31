ليفربول يتعادل مع برايتون في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل ليفربول مع برايتون ألبيون بهدف لمثله في الشوط الأول خلال المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد في الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز داني ويلباك لاعب برايتون الهدف الأول مبكرا في الدقيقة الثانية قبل أن يرد الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول بهدف التعادل ذلك في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.

احتفال لويس دياز

ويشارك محمد صلاح مع ليفربول اساسيا منذ بداية اللقاء ويقدم مستوى جيد، واهدر "مو" 3 فرص خلال الشوط.

موقف ليفربول وبرايتون في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 64 نقطة خلف آرسنال المتصدر بفارق الأهداف فيما يحتل برايتون المركز التاسع برصيد 42 نقطة.