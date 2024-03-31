ماك أليستر يكشف طلب صلاح منه قبل بداية المباراة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أشاد نجم وسط ليفربول الإنجليزي ماك أليستر، بزميله في الفريق محمد صلاح بعد المستوى المميز الذي ظهر به، خلال مباراة فريقه اليوم أمام برايتون بالدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره برايتون، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 30 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وقال ماك أليستر في تصريحات عبر قناة "سكاي سبورتس" عقب نهاية المباراة: "قبل بداية مباراة برايتون صلاح طلب مني أن أقدم له عدد من التمريرات الحاسمة، وبالفعل قدمت له العديد من التمريرات في الشوط الأول ولكنه لم يتمكن من تسجيلها، قبل أن يظهر إمكانياته وجودته العالية في الشوط الثاني ويسجل هدف الفوز".

وأضاف: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، وكان لقاء صعب لكننا تمكنا في النهاية من تحقيق الفوز، وأظهرنا اليوم أننا نمتلك عقلية مذهلة، بعد أن تأخرنا بهدف في المباراة".

وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز على حساب نظيره برايتون، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 30 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وبهذا الفوز رفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة 67، في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.