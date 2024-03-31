"اشتعال ثلاثي المقدمة".. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، بفوز ليفربول على برايتون، وتعادل مانشستر سيتي مع أرسنال.

وتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب تعادل السيتي مع الجانرز.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة 30

1.ليفربول - 67 نقطة

2.أرسنال - 65 نقطة

3.مانشستر سيتي - 64 نقطة

4.أستون فيلا - 59 نقطة

5.توتنهام - 56 نقطة

6.مانشستر يونايتد - 48 نقطة

7.وست هام - 44 نقطة

8.نيوكاسل - 43 نقطة

9.برايتون - 42 نقطة

10.ولفرهامبتون - 41 نقطة

11.تشيلسي - 40 نقطة

12.فولهام- 39 نقطة

13.بورنموث - 38 نقطة

14.كريستال بالاس- 30 نقطة

15.برينتفورد - 27 نقطة

16.إيفرتون - 25 نقطة

17.نوتنجهام - 22 نقطة

18.لوتون تاون - 22 نقطة

19.بيرنلي - 18 نقطة

20.شيفيلد يونايتد- 15 نقطة

وتبدأ مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل، بمباراة فولهام ضد نوتنجهام فورست.

اقرأ أيضًا:

شيكابالا وأوباما يقودان هجوم الزمالك أمام فيوتشر

"اقترب من جيرارد".. أرقام مميزة لصلاح بعد مواجهة برايتون