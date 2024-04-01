شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 31 - 3 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الأحد، الموافق 31 - 3 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، وجاء حصاد الرياضة اليوم، كالتالى:



جمال علام ينفى ترحيل 18 لاعبا مصريا من الإمارات بداعى تزوير أعمارهم

أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، أنه لا صحة مطلقاً لترحيل أى لاعب مصري من قِبَل الاتحاد الإماراتي، وذلك بعد استيضاح الأمر.



بصورة أحمد رفعت.. لاعبو مودرن فيوتشر يؤدون عملية الإحماء قبل مواجهة الزمالك

أدى لاعبو مودرن فيوتشر عملية الإحماء قبل مواجهة الزمالك، مرتدين تيشرتات تحمل صورة أحمد رفعت زميلهم بالفريق، دعماً له بعد الوعكة الصحية التي مر بها مؤخراً.



الأهلي يعلن التعاقد مع الأمريكي براندون لتدعيم رجال السلة

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي ، التعاقد مع الأمريكي براندون لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة «رجال» خلال الموسم الجاري.



رمضان صبحي يتظلم ضد خطاب لجنة مكافحة المنشطات

يجهز رمضان صبحي، لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، لتقديم تظلم للجنة مكافحة المنشطات ضد الخطاب الأخير والذى يشير لوجود فساد أو تلاعب فى عينة التحاليل.



الأهلى يُجهّز عقد إمام عاشور والتقارير الطبية لتفعيل بند "حماية فيفا"

يستعد النادي الأهلي لإرسال عقد إمام عاشور لاعب الفريق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل صرف قيمة عقده خلال فترة علاجه الحالية، بعدما أصيب اللاعب خلال مباريات الأجندة الدولية مؤخراً.



منظمة المنشطات تمنح اتحاد الكرة مهلة 10 أيام لإجراء عينة جديدة لرمضان صبحى

أمهلت منظمة مكافحة المنشطات المصرية اتحاد الكرة 10 أيام من تاريخ إخطاره بإيجابية عينة اللاعب رمضان صبحي جناح بيراميدز، لإبلاغ اللاعب بالخضوع لعينة جديدة.



رئيس اتحاد الكرة: تجربة فيتوريا ليست فاشلة وأرفض عودة كيروش للمنتخب

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن البرازيلى ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي مرشح لتدريب منتخب 2005 عقب الانتهاء من أولمبياد باريس المقبلة.



اتحاد الكرة يكشف سبب عدم إعلان عقوبات نهائى كأس مصر

‏‎كشف جمال علام ، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، سبب عدم إعلان عقوبات نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك والذى توج بلقبه المارد الأحمر. وقال جمال علام، خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 "تقرير الحكم البرازيلى لم يأت إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى الآن، لذا لم نصدر أى عقوبات".