شكرا لقرائتكم خبر البرازيلي رافينيا لا يفكر في دوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض لاعب برشلونة البرازيلي رافينيا الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وفقا لصحيفة «سبورت» الكتالونية.

ويحتاج برشلونة لبيع بعض اللاعبين هذا الصيف؛ بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها النادي، ويعد النجم البرازيلي على رأس القائمة المتوقع رحيلها، وخاصة أنه ليس لاعبا أساسيا ويتحصل على راتب سنوي مرتفع.

لكن حسب الصحيفة، فإن رافينيا ليست لديه أي نية للرحيل إلى الدوري السعودي للمحترفين، ويريد الاستمرار مع نادي برشلونة، رغم اهتمام أندية إنجليزية أيضا بالظفر بخدماته.

وقد حاول الهلال ضم رافينيا خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وأكدت تقارير ترحيب إدارة برشلونة بهذه الخطوة، إلا أن الصفقة لم تتم؛ بسبب رفض النجم البرازيلي.

ويعلم الجميع الوضع المالي الصعب الذي يمر به برشلونة، على الرغم من اعتراف رئيسه خوان لابورتا علما بأن النادي تلقى عروضا مهمة لجزء كبير من لاعبيه، وأنه تم رفضها لأهميتهم بصفوف الفريق، إلا أن الواقع هو أن النادي الكتالوني يجب أن يبيع بعض نجومه لمواجهة أزمته المالية الحالية.

وانضم رافينيا (27 عاما) إلى صفوف برشلونة في يوليو 2022، قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي، مقابل 58 مليون يورو، إضافة إلى 9 ملايين يورو من المتغيرات.