محمد الشيبي يخضع للتحقيق بسبب أزمته مع الشحات

أكد الإعلامي هاني حتحوت خضوع المغربي محمد الشيبي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز للتحقيق بسبب أزمته مع حسين الشحات نجم الاهلي.

وكانت ازمة قد اشتعلت بين الثنائي حسين الشحات لاعب الاهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، في إحدى مواجهات الفريقين خلال الموسم الماضي.

وقام النجم المغربي باللجوء إلى القضاء حيث رفع دعوى ضد الشحات، لتتقدم إدارة الاهلي بشكوى ضد الشيبي للجنة الانضباط.

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وكتب الإعلامي هاني حتحوت عبر حسابه علي فيسبوك “محمد الشيبي يخضع لجلسة أمام لجنة الانضباط يوم الخميس بعد اللجوء للقضاء في أزمته مع حسين الشحات”.

وكان الشحات قد صرح خلال استضافته في برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان الجاري، باقتراب انتهاء أزمته مع الشيبي، قبل أن ينفي الأخير تصريحات الأول، مشدداً على أن القضية تصاعدت من النيابة العامة.