الزمالك يكشف تفاصيل إصابة يوسف أوباما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف دكتور فريق الزمالك، محمد أسامة، تفاصيل إصابة يوسف أوباما لاعب خط وسط الفريق، التي تعرض لها في مباراة فيوتشر.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك، أن أوباما تعرض لإصابة بكدمة قوية في الفم تسببت في كسر إحدى أسنانه، وتم الاستقرار على استبداله بعد الإصابة.

وأكد أنه تم نقل اللاعب فورا إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب المباراة لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية، وسيتم الكشف عن تطورات إصابته عقب الفحوصات.

وتقام المباراة ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد السلام.

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