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"قمة عربية".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الاثنين 1 أبريل 2024 عدد من المباريات المهمة، حيث تقام مواجهات في الجولة 30 من ، بجانب الدوري السعودي والإسباني.

ويلاقي الاتحاد السعودي نظيره الأهلي في مباراة الصراع على المركز الثالث، بينما يسعى إنتر ميلان للفوز وتعزيز صدارته للدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الدوري السعودي

الأهلي ضد الاتحاد - 9 مساء - ssc

الخليج ضد الرائد - 9 مساء - ssc

الحزم ضد ضمك - 9 مساء - ssc

الدوري الإيطالي

ساليرنتانيا ضد بولونيا - 12.30 ظهرا - ssc

كالياري ضد فيرونا - 3 عصرا - ssc

ساسولو ضد أودينيزي - 3 عصرا - ssc

روما ضد ليتشي - 6 مساء - ssc

إنتر ميلان ضد إمبولي - 8.45 مساء - ssc

أتلتيكو مدريد ضد فياريال - 9 مساء - beIN SPORTS 3

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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