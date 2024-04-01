"قمة عربية".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
يشهد اليوم الاثنين 1 أبريل 2024 عدد من المباريات المهمة، حيث تقام مواجهات في الجولة 30 من الدوري الإيطالي، بجانب الدوري السعودي والإسباني.
ويلاقي الاتحاد السعودي نظيره الأهلي في مباراة الصراع على المركز الثالث، بينما يسعى إنتر ميلان للفوز وتعزيز صدارته للدوري الإيطالي.
مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة
الدوري السعودي
الأهلي ضد الاتحاد - 9 مساء - ssc
الخليج ضد الرائد - 9 مساء - ssc
الحزم ضد ضمك - 9 مساء - ssc
الدوري الإيطالي
ساليرنتانيا ضد بولونيا - 12.30 ظهرا - ssc
كالياري ضد فيرونا - 3 عصرا - ssc
ساسولو ضد أودينيزي - 3 عصرا - ssc
روما ضد ليتشي - 6 مساء - ssc
إنتر ميلان ضد إمبولي - 8.45 مساء - ssc
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد ضد فياريال - 9 مساء - beIN SPORTS 3