شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 36 بعد تمريرة من محمد فاروق وصلت إلى علي ياسر المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أسفل يسار المرمى، وقبل نهاية المباراة بدقائق تحصل سيف الجزيري على ضربة جزاء، تمكن من خلالها أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف الفوز للفريق الأبيض.



وسيكون موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، في تمام التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، لحسم المتأهل للدور نصف النهائي من البطولة.



وتأهل الزمالك إلى ربع النهائي، بعدما تصدر الفريق الأبيض مجموعته برصيد 16 نقطة، حصدها أبناء ميت عقبة عقب الفوز في 5 مباريات والتعادل في لقاء وحيد، ولم يتذوق الزمالك طعم الهزيمة خلال دور المجموعات.



بينما تأهل فيوتشر إلى ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في لقاء.



وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" المباراة لطاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم الدولي جلال جيد، والجزائري مصطفى غربال لمباراة العودة التي تجمع الفريقين في السابع من أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.