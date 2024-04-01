شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يواصل التحضير لموقعة المصري وتأهيل صلاح وشبانة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الاتحاد السكندري تدريباته الجماعية تحضيرا لمباراته أمام المصري يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.



وشهد المران تركيز طارق العشري المدير الفني على بعض الجمل الخططية التي ينوي تطبيقها مع أداء اللاعبين بعض الفقرات البدنية الخاصة بتجهيز اللاعبين بعد انتهاء فترة توقف الدوري.



وشهد مران الاتحاد أداء الثنائي هشام صلاح ومحمود شبانة تدريبات تأهيلية ضمن برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 24 نقطة، ويرغب في الحفاظ على تواجده في المربع الذهبي في الموسم الحالي لضمان المشاركة في البطولات الأفريقية في نسختها المقبلة.



الغندور



المهدي



بواتينج



ساليفو وبواتينج



شبانة



عمر صلاح



مابولولو