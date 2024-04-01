إهدار كريم بنزيما لضربات الجزاء عادة موسمية

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الفرنسي صاحب الـ36 عاما يملك مسيرة جيدة على مستوى الاحتراف في القارة الأوروبية بعدما لعب بقميص فريق ليون الفرنسي ثم خاض 11 موسما مع ريال مدريد الإسباني توج خلالها بالعديد من البطولات والألقاب المحلية والقارية، عاش ذكريات مظلمة مع ركلات الجزاء التي كان أغربها وأسوأها ضد فريق أوساسونا في الدروي الإسباني الذي فقد فيه فرصة التسجيل من ركلتي جزاء في خلال الدقيقتين 52 و59، في موسم 2022، وتعد الركلة الثالثة في مواجهة نفس الفريق هي الأكثر تأثيرا إذ فقد الملكي الفوز بالمباراة بعد إهدار تلك الركلة في الدقائق الأخيرة من المواجهة وهي الركلة الثالثة التي يضيعها أمام أوساسونا الذي خرج متعادلا بهدف لمثله.
مسيرته الأوروبية
وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن بنزيما أصبح أول لاعب يهدر ركلتي جزاء في مباراة بالليجا، منذ راؤول تامودو ضد ريال بيتيس في أبريل 2006. والإحصائيات تؤكد أن معدل تحويل ضربة الجزاء إلى هدف في المباريات الرسمية يصل إلى 83%.
وأهدر كريم بنزيما في مسيرته 12 ركلة جزاء سواء مع الأندية التي لعب لها بالإضافة إلى منتخب فرنسا وذلك قبل فترة استبعاده من حسابات الديوك على مستوى المشاركات الدولية.
كما أضاع كريم بنزيما مع فريق الاتحاد 4 ركلات جزاء كانت أمام الوحدة في الدوري السعودي وأمام الهلال في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية وأمام الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2023، وأخيرا أمام الفيحاء في جولة الجمعة.
وفي مسيرته الأوروبية أهدر بنزيما في مسيرته الأوروبية مع ريال مدريد 5 ركلات جزاء بالإضافة إلى ثلاث ركلات جزاء مع منتخب فرنسا، بينما لم يهدر مع فريق ليون الفرنسي أي ركلة.
أرقام بنزيما في ركلات الجزاء المهدرة:
- أهدر مع الاتحاد 4 ركلات جزاء.
- أهدر مع ريال مدريد 5 ركلات جزاء.
- أهدر مع منتخب فرنسا 3 ركلات جزاء.
- مع الاتحاد 3.
- مع ريال مدريد 32.
- ليون الفرنسي 4.
- منتخب فرنسا 3.
- 5 ركلات جزاء مع الأرجنتين.
- ركلة واحدة مع باريس سان جيرمان.
- 25 ركلة جزاء مع برشلونة.
- 7 ركلات ضائعة مع منتخب البرتغال.
- 5 بقميص يوفنتوس الإيطالي.
- 4 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
- 13 ركلة جزاء مع ريال مدريد.
- نجم الكرة الأرجنتينية الراحل مارادونا أضاع العديد من ضربات الجزاء، أشهرها ضربة جزاء في مباراة نابولي وريال مدريد في دور الأربعة لكأس الأندية الأوروبية الأبطال عام 1988م ، وكذلك إضاعته لركلة ترجيح مع منتخب الأرجنتين أمام يوغسلافيا في دور الثمانية لكأس العالم 1990م.
- الإيطالي روبيرتو باجيو أهدر أهم ركلة جزاء في تاريخ الكرة الإيطالية في كأس العالم 94، لأنها ضيعت كأس العالم من المنتخب الإيطالي وأهدته إلى البرازيل.
- قائد المنتخب الإسباني راؤول غونزاليس أضاع ركلة جزاء مصيرية وحاسمة في لقاء المنتخب الإسباني ونظيره الفرنسي في دور الثمانية لكأس الأمم الأوروبية 2000، مما أفقد المنتخب الإسباني المباراة.
- قائد المنتخب الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام أضاع ركلة جزاء لمنتخب بلاده في المباراة الشهيرة أمام فرنسا، والتي كسبها الفرنسيون في الدور الأول في بطولة الأمم الأوروبية 2004 بالبرتغال، وكذلك أضاع بيكهام ركلة الترجيح أمام البرتغال في ربع النهائي، وهي التي أطاحت بالمنتخب الإنجليزي من البطولة نفسها.
- ديفيد تريزيجه أضاع حلم بلاده فرنسا في اللقب الثاني عندما أطاح بالكرة خارج المرمى لتفوز إيطاليا بكأس العالم 2006.
- روبريتو دونادون في مونديال 1990 أضاع ضربة جزاء أمام المنتخب الأرجنتيني ليصل مارادونا ورفاقه إلى النهائي الذي خسروه من ألمانيا.
- ليونيل ميسي أهدر ركلة جزاء تصدى لها الحارس البولندي فويتشيك تشيزني كادت تعقد حظوظ التانجو في التأهل للدور الثاني في مونديال 2022.
- الألباني ليديو بانو (50 ركلة جزاء) بدأت مسيرته الرياضية مع نادي بارتيزاني المحلي في ألبانيا في عام 1986، حيث انتقل بعد ذلك إلى عدة فرق قبل أن يعود ويختم مسيرته الاحترافية مع نفس النادي الذي بدأ معه في عام 2002.
- صانع الألعاب الإنجليزي مات لو تيسيه أحد أفضل مسددي ركلات الجزاء في البريميرليج، رفقة فريقه ساوثهامبتون، حيث تمكن من تسجيل 48 ركلة جزاء في مسيرته الكروية، وأهدر ركلة وحيدة كانت أمام نوتنجهام فورست عام 1993.
- الإيفواري يايا توريه، من بين أبرز لاعبي خط الوسط، قدم توريه تنفيذا رائعا لـ15 ركلة جزاء خلال مسيرته الكروية، حيث سجل 14 ركلة جزاء مع فريق مانشستر سيتي وركلة جزاء واحدة مع منتخب بلاده كوت ديفوار، لا يوجد أي لاعب سبق له أن حقق هذا الإنجاز في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
- يمتلك التونسي حمزة لحمر رقما تاريخيا على المستوى العربي، بعد أن أهدر ركلة جزاء وحيدة في مسيرته، مقابل تسجيله لـ29 ركلة.
- محترف النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو الأكثر تسجيلا للأهداف من نقطة الجزاء في تاريخ كرة القدم، بعد أن نجح في تحويل ما يقارب الـ150 ركلة ناجحة، وهو اللاعب الوحيد الذي تخطى 100+ ركلة جزاء مسجلة.
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