شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة الملاكمة.. زيادة الثقة بالنفس ومرونة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم" مقولة دائما ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية، ورياضة اليوم التى سنعدد فوائدها هى الملاكمة والتى تمارس بشكل كبير، وتمتلك مصر عددا من النجوم، أبرزهم عبد الرحمن عرابى.

تعمل رياضة الكيك بوكسنج على تقليل مستوى الإجهاد، وتساعد على تخفيف التوتر والتخلص من الغضب والإحباط عن طريق تسديد الركلات بصورة منتظمة، وبالتخلص من الإجهاد والتوتر يكون الجسم سليما معافى، فلا يوجد تعب أو ضغوط نفسية على الجسم نهائيا.

فوائد لعبة الملاكمة:

1- تساعد الملاكمة على حرق 500 وحدة حرارية.

2- بناء عظام وأربطة قوية .

3- ضخ الدم فى جميع أجزاء الجسم .

4- زيادة قدرة تحمل العضلات .

5- تخفيف التوتر .

6- زيادة الثقة بالنفس .

7- مرونة القلب .