اخبار الرياضه

المنتخب السعودي يرفض طلب اتحاد جدة لهذا السبب

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى نادي الاتحاد ردًا من جانب المنتخب السعودي الأولمبي بعد طلب العميد أن يحتفظ بنجوم فريقه خلال الفترة المقبلة.

 

ووفقا لما اكدته بعض الصحف ، بأن رفض المنتخب السعودي الأولمبي طلب الاتحاد بتأجيل انضمام نجوم فريقه إلى الأخضر.

 

وكان قد أجرى نادي الاتحاد محاولات مكثفة لاستثناء لاعبيه في مباراة الديربي ضد النادي الأهلي ثم التحاقهم بالمنتخب، إلا أن ذلك قوبل بالرفض، حيث طالب القائمون على الأخضر الأولمبي بضرورة تواجد كافة اللاعبين منذ اليوم الأول في المعسكر الذي سيقام بدولة الإمارات حتى 11 أبريل الحالي.

 

وتترقب جماهير الكرة السعودية، مواجهة هامة وقوية، حيث يصطدم الأهلي مع الاتحاد، في ديربي جدة، ضمن لقاءات الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا