المنتخب السعودي يرفض طلب اتحاد جدة لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى نادي الاتحاد ردًا من جانب المنتخب السعودي الأولمبي بعد طلب العميد أن يحتفظ بنجوم فريقه خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لما اكدته بعض الصحف السعودية، بأن رفض المنتخب السعودي الأولمبي طلب الاتحاد بتأجيل انضمام نجوم فريقه إلى الأخضر.

وكان قد أجرى نادي الاتحاد محاولات مكثفة لاستثناء لاعبيه في مباراة الديربي ضد النادي الأهلي ثم التحاقهم بالمنتخب، إلا أن ذلك قوبل بالرفض، حيث طالب القائمون على الأخضر الأولمبي بضرورة تواجد كافة اللاعبين منذ اليوم الأول في المعسكر الذي سيقام بدولة الإمارات حتى 11 أبريل الحالي.

وتترقب جماهير الكرة السعودية، مواجهة هامة وقوية، حيث يصطدم الأهلي مع الاتحاد، في ديربي جدة، ضمن لقاءات الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين.