تحرك جديد من الأهلي ضد لاعب بيراميدز لحماية حسين الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة، تحركا جديدا من النادي الأهلي، من أجل حماية لاعبه حسين الشحات، في الأزمة المثارة، مع المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز.

وكان محمد الشيبي قرر التصعيد ضد حسين الشحات بعد المشاجرة التي حدثت بين الطرفين خلال مواجهة الأهلي وبيراميدز، في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، والتعدي من لاعب الأهلي بالأيدي على لاعب بيراميدز.

قال محمد شبانة، خلال تقديمه برنامجه عبر قناة "etc": "سيتم استدعاء محمد الشيبي لاعب بيراميدز إلى لجنة الانضباط بعد تهديدات النادي الأهلي باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

أضاف: "اتحاد الكرة أعلن أنه ليس من حق الشيبي اللجوء للقضاء المدني، خاصة بعدما تم تحديد جلسة يوم 18 أبريل القادم للنظر في القضية من الجانب المدني".

وأوضح: "الأهلي قرر اللجوء إلى الاتحاد الدولي، لأن الواقعة حدثت في ملعب كرة قدم، واتحاد الكرة المسئول عن الأمر اتخذ قراراته، وبالتالي لا يمكن معاقبة اللاعب مرتين".

وأتم تصريحاته: "لوائح الفيفا واتحاد الكرة تمنع اللجوء للقضاء المدني، لذلك الأهلي سيتجه إلى الاتحاد الدولي خلال الأيام القادمة، من أجل حماية لاعبه".

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