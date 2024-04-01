شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي ومحمود علاء ثنائى الزمالك يقتربان من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمد صبحى حارس مرمى الزمالك، ومحمود علاء مدافع الفريق، على رادار فريق بيراميدز للتعاقد معهما فى الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن الثنائى ينتهى تعاقدهما مع الزمالك بنهاية الموسم.

ويستهدف بيراميدز التعاقد مع لاعبين مميزين وبأقل تكلفة، وأبرزهم فى الوقت الحالى ثنائى الزمالك محمود علاء ومحمد صبحى.

وفتح مسئولو بيراميدز خط مفاوضات مع اللاعبان للوقوف على رغبتهما فى الانتقال لبيراميدز فى الموسم الجديد حال عدم تجديد تعاقدهما مع الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر فى التاسعة مساء الأحد المقبل فى إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها باستاد القاهرة الدولى.