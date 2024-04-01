الأهلي يستقر على موعد تأبين العامري فاروق



ياسر رشاد - القاهرة - استقر مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، على إقامة حفل تأبين الراحل العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء ووزير الرياضة السابق، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وينتظر مسؤولو الأهلي الانتهاء من تشييد تمثال العامري، قبل تحدد الموعد النهائي لافتتاحه بمقر النادي وإقامة حفل التأبين المقرر أن يشهد حضور قيادة الرياضة المصرية و الأندية على رأسهم مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وكان الأهلي قد قرر إقامة حفل تأبين العامري فاروق يوم 30 ماري الماضي، قبل أن يتم تأجيل الموعد بسبب عدم الانتهاء من تشييد التمثال حتى الآن.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم باستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيمبا بهدف نظيف خارج مصر، في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وحصل الأهلي علي الموافقة الأمنية بحضور 30 ألف مشجع في لقاء سيمبا القادم.

وفشلت محاولات إدارة الأهلي في زيادة أعداد الجماهير المقرر حضورها لقاء سيمبا إلى 50 ألف مشجع بدلاً من 30 ألف مشجع فقط.