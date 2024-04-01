شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الجولات الحاسمة فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ازدادت المنافسة فى مرحلة الصعود بدورى المحترفين قبل 4 جولات على إسدال الستار لمعرفة الفريقين المتأهلين للدورى الممتاز فى الموسم المقبل، والتى توقفت إلى بعد شهر رمضان الكريم، ونستعرض كل التساؤلات عن هذه المنافسة.

س: ما هي طبيعة دورى المحترفين فى أول نسخة له؟

ج: ينقسم دورى المحترفين إلى قسمين، القسم الأول يتنافس أول 10 أندية فى الترتيب على الصعود للدورى الممتاز "مرحلة الصعود"، بينما يتنافس الـ10 أندية المتأخرة فى الترتيب على الهروب من الهبوط "مرحلة الهبوط".

س: كم فريقا يصعد للدورى الممتاز من دورى المحترفين أ؟

ج: يتأهل أول فريقين فى الترتيب بشكل مباشر للدورى الممتاز، بينما يخوض صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أول المجموعات الثلاث فى القسم الثالث على البطاقة الثالثة المؤهلة للممتاز.

س: كم فريقا يهبط للقسم الثالث من دورى المحترفين ب "مرحلة الهبوط"؟

ج: يهبط للقسم الثالث من دورى المحترفين ب 6 أندية ويتبقى 4 فرق تخوض دورى المحترفين أ فى الموسم المقبل، وهبط بالفعل 3 أندية للقسم الثالث وهى النصر للتعدين ومصر المقاصة والنجوم.

س: ما هو ترتيب دورى المحترفين "مرحلة الصعود" والأندية الأقرب للممتاز؟

ج: اقترب فريق بتروجت بقيادة سيد عيد بنسبة 99% من حصد البطاقة الأولى المؤهلة للممتاز بعدما واصل صدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 54 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه نادى غزل المحلة صاحب الوصافة برصيد 44 نقطة.

ويحتاج فريق بتروجت 3 نقاط من أجل حسم تأهله للدورى الممتاز بشكل رسمي بغض النظر عن باقى نتائج المباريات المتبقية في المسابقة كمتصدر للترتيب، فى آخر 4 مباريات متبقية له.

س: ما هي الأندية الأقرب للصعود مع بتروجت؟

ج: تشتعل المنافسة على المركز الثانى المؤهل بشكل رسمي للممتاز بين 5 أندية يفصل بينها 4 نقاط فقط سهلة تعويضهما خصوصا مع وجود مباريات مشتركة بينهما، وهى غزل المحلة وحرس الحدود ووادى دجلة ولافيينا والسكة الحديد.

س: ما هو ترتيب دورى المحترفين ب "مرحلة الهبوط"؟

ج: يعتلى فريق أبو قير للأسمدة صدارة ترتيب دورى المحترفين مرحلة الهبوط، برصيد 36 نقطة بفارق نقطة عن بترول أسيوط صاحب الوصافة، بعد مرور 5 جولات من مرحلة صراع الهبوط، الذى يهبط خلالها 6 أندية للقسم الثالث، ويبقى أول 4 أندية فى الترتيب فى دورى المحترفين.

س: متى تعود المنافسة من جديد لدورى المحترفين؟

ج: تعود المنافسة من جديد في دورى المحترفين يوم 15 أبريل الجارى، بـ5 مباريات قوية في مرحلة الصعود، بعد توقف شهر رمضان بالكامل.