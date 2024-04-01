شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 1 أبريل 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، التعاون السعودي يهدد بقاء على معلول فى الأهلي الموسم المقبل، عبد المنعم وعاشور ومصطفى محمد يقتربون من المشاركة مع المنتخب الأولمبى فى باريس .

عبد المنعم وعاشور ومصطفى محمد يقتربون من المشاركة مع المنتخب الأولمبى فى باريس

اقترب الثلاثى محمد عبد المنعم وإمام عاشور ومصطفى محمد من المشاركة مع منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى، في أولمبياد باريس 2024.

التعاون السعودي يهدد بقاء على معلول فى الأهلي الموسم المقبل

أصبح استمرار التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، فى صفوف القلعة الحمراء الموسم المقبل محل شك، فى ظل اهتمام أكثر من نادٍ خليجي بالتعاقد معه، مستغلا انتهاء تعاقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي وعدم تجديد عقده حتى الآن، حيث يرغب فى ضم اللاعب في صفقة انتقال حر دون تكاليف أى مبالغ إضافية لشراء عقده من ناديه.

أوباما يخضع لعملية جراحية فى الفك اليوم بعد إصابته أمام فيوتشر

يخضع يوسف أوباما، لاعب فريق الزمالك، لعملية جراحية فى الفك اليوم، الاثنين، بعد الإصابة التى تعرض لها أمس فى مباراة الفريق أمام مودرن فيوتشر فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

تصنيف الاسكواش.. نور الشربيني تحافظ على الصدارة وتقدم نور الطيب

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر أبريل الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ31 على التوالي والـ 241 فى تاريخها.

كولر يجري تعديلات على تشكيل الأهلي فى مباراة العودة أمام سيمبا التنزانى

ينوي مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إجراء تعديلات على تشكيل الفريق أمام سيمبا فى المباراة التى تجمع الفريقين الجمعة المقبل، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن التشكيل الذي خاض مباراة الذهاب فى ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، وفقا لظروف المباراة التي تقام فى القاهرة ووسط جماهير الأهلي.

5 ملايين جنيه مكافأة بطل الدورى فى الموسم الحالى

يحصل الفريق الذى سيتوج بالدورى المصرى هذا الموسم على 5 ملايين جنيه مكافأة من رابطة الأندية المصرية، بينما يحصل كل فريق شارك في المسابقة على مليون جنيه.

الزمالك راحة اليوم من التدريبات بعد الفوز على فيوتشر بالكونفدرالية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، الاثنين، عقب الفوز على مودرن فيوتشر فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس، الأحد، فى ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية