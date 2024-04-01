مفارقة غريبة.. استفاقة لـ برشلونة رغم غياب أهم نجومه

ياسر رشاد - القاهرة - جاء غياب الإسباني بيدري والهولندي فرينكي دي يونج، في مباريات برشلونة في الفترة الأخيرة، مخالفًا لجميع التوقعات الفريق الكتالوني.

وخلال الفترة الأخيرة، حقق فريق برشلونة، العديد من النتائج الإيجابية في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.

وجاء ذلك بعد فترة من عدم الاستقرار، التي أدت إلى الخروج من بطولة السوبر وكأس ملك إسبانيا، وفقدان الأمل في المنافسة على اللقب الدوري بشكل كبير.

ومع ذلك، تمكن البلوجرانا من استعادة عافيته في الفترة الأخيرة، على الرغم من فقدان 2 من أبرز لاعبي وسط الملعب، وهم دي يونج وبيدري، منذ بداية شهر مارس.

وتعرض الثنائي للإصابة في مباراة ضد أتلتيك بلباو، حيث شعر بيدري بآلام عضلية وتعرض دي يونج لالتواء في الكاحل.

بيدري ودي يونج

ومنذ ذلك الحين، وبدون وجود الثنائي، لعب برشلونة 4 مباريات وحقق الفوز في جميعها دون أي خسارة.

وصعد برشلونة إلى مرحلة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على نابولي بنتيجة 3-1، وذلك لأول مرة منذ عام 2020.

في البطولة المحلية، حقق الفريق 3 انتصارات، اثنتان بنتيجة 1-0 على كل من مايوركا ولاس بالماس، والثالثة بنتيجة 3-0 ضد أتلتيكو مدريد.

تشافي يحل أزمة الغيابات

وجد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بديلًا مناسبًا لبيدري في مركز المحور، وهو المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسين، الذي تم اختباره في هذا الدور قبل إصابة لاعبي الوسط.

ونظرًا لغياب جافي أيضًا عن وسط برشلونة حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، اضطر تشافي إلى الاعتماد على البرازيلي رافينيا في وسط الملعب.

تشافي

ويمتلك رافينيا مهارات جيدة في اللعب في المساحات الضيقة والعمق، ولهذا قرر تشافي الاعتماد عليه والرهان عليه.